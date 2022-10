Bayer Leverkusen | Xabi Alonso è il nuovo allenatore - Sport - Calcio - quotidiano net

Il nuovo allenatore delXabi Alonso ha espresso tutto il proprio entusiasmo in vista della nuova sfida in panchina: le dichiarazioni Le prime parole di Xabi Alonso da tecnico del: LE PAROLE -...Rivoluzione al: l'ex centrocampista di Liverpool e Real Madrid Xabi Alonso è il nuovo allenatore delle Aspirine Cambia tutto al. Il club tedesco ha esonerato il tecnico Gerardo ...SCOPRI I MIGLIORI BOOKMAKERS Alla BayArena di Leverkusen si gioca il match valido per la quarta giornata del gruppo B di Champions League tra Bayer Leverkusen e Porto. Squadre che sono appaiate in cla ...L’ex attaccante giallorosso tra i miti di ieri e il futuro: “Abraham non deve mai smettere di avere fiducia, Dybala magnifico. Bisogna puntare alla Champions” ...