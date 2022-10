Basket: Virtus Bologna, Eurolega che torna 14 anni dopo. Dalle tradizioni alle speranze di quarti di finale (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Era il 30 gennaio 2008 quando la Virtus Bologna, allora targata VidiVici e con la presidenza di Claudio Sabatini, metteva per l’ultima volta piede in campo in Eurolega. Di fronte c’era il CSKA Mosca di Ettore Messina, ma quell’annata non fu particolarmente buona dal punto di vista continentale. Il presidente di allora era personaggio che nel Basket si è fatto notare in molteplici maniere, a seguito di numerosissime sue iniziative e sparate di vario genere. In quell’annata, arrivò a definire l’Eurolega “una serie di gite enogastronomiche”, sminuendo così totalmente il lato competitivo di una manifestazione che le V nere avevano cominciato bene, battendo in casa (allora era Futurshow Station, ex PalaMalaguti, oggi Unipol Arena). Quella partita citata con il CSKA finì con il più tradizionale dei “tanto a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Era il 30 gennaio 2008 quando la, allora targata VidiVici e con la presidenza di Claudio Sabatini, metteva per l’ultima volta piede in campo in. Di fronte c’era il CSKA Mosca di Ettore Messina, ma quell’annata non fu particolarmente buona dal punto di vista continentale. Il presidente di allora era personaggio che nelsi è fatto notare in molteplici maniere, a seguito di numerosissime sue iniziative e sparate di vario genere. In quell’annata, arrivò a definire l’“una serie di gite enogastronomiche”, sminuendo così totalmente il lato competitivo di una manifestazione che le V nere avevano cominciato bene, battendo in casa (allora era Futurshow Station, ex PalaMalaguti, oggi Unipol Arena). Quella partita citata con il CSKA finì con il più tradizionale dei “tanto a ...

sportli26181512 : Virtus Bologna in Eurolega, il roster per la stagione 2022-2023: La Virtus Bologna torna in Eurolega dopo una lunga… - 1000Cuori : ?? Il prepartita di Virtus-San Martino di Lupari ?? - sportal_it : Virtus Bologna, Sergio Scariolo si coccola un nuovo acquisto - AndrewPThompso1 : RT @MusicOnTheCourt: Parking Graf Crema vs Virtus Segafredo Bologna 52-75 E-Work Faenza vs Umana Reyer Venezia 69-81 La Molisana Magnolia v… - zazoomblog : Basket Eurolega 2022-2023: obiettivo Final Four per l’Olimpia Milano e playoff per la Virtus Bologna - #Basket… -