Basket, Marco Belinelli: “Una Virtus tra le prime otto in Eurolega. Sto discutendo il rinnovo del contratto” (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Quattordici anni dopo la Virtus Bologna tornerà a giocare un match di Eurolega. L’appuntamento è fissato per venerdì sera contro il Monaco. Marco Belinelli è l’uomo simbolo della Virtus e ha parlato alla Gazzetta dello Sport del grande ritorno suo e di Bologna: “Sono molto carico ed emozionato. L’Eurolega mi è mancata quando ero negli Stati Uniti e la seguivo a distanza. Ci ritorno con grande curiosità ed è un ritorno importante anche per la società e la città di Bologna”. Una Virtus ambiziosa e che vuole subito essere protagonista in Europa. Belinelli fissa l’obiettivo: “C’è tanta strada da fare, ma siamo in crescita. Non c’è tempo da perdere, perchè ogni partita conta in campionato ed in Europa. Dobbiamo fare gruppo in fretta ed essere pronti. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Quattordici anni dopo laBologna tornerà a giocare un match di. L’appuntamento è fissato per venerdì sera contro il Monaco.è l’uomo simbolo dellae ha parlato alla Gazzetta dello Sport del grande ritorno suo e di Bologna: “Sono molto carico ed emozionato. L’mi è mancata quando ero negli Stati Uniti e la seguivo a distanza. Ci ritorno con grande curiosità ed è un ritorno importante anche per la società e la città di Bologna”. Unaambiziosa e che vuole subito essere protagonista in Europa.fissa l’obiettivo: “C’è tanta strada da fare, ma siamo in crescita. Non c’è tempo da perdere, perchè ogni partita conta in campionato ed in Europa. Dobbiamo fare gruppo in fretta ed essere pronti. ...

