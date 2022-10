Basket, Eurolega: Milano non si nasconde e punta alle Final Four (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Parte domani l’Eurolega 2022-2023 e parte domani da Villeurbanne la corsa dell’EA7 Emporio Armani Milano alla Final Four continentale. La squadra di Ettore Messina è reduce dai playoff conquistati nelle ultime due stagioni, con le semiFinali raggiunte nel 2020-21, e non può non avere come obiettivo minimo la conferma di questi risultati. puntando più in alto. Il mercato estivo ha confermato che l’Olimpia Milano non ha intenzione di nascondersi. Tanti gli addii, tra i quali spicca sicuramente quello di Sergio Rodriguez, ma anche Malcolm Delaney, Ben Bentil, Jerian Grant, Troy Daniels, oltre a Trey Kell e Kaleb Tarczewski, ma i cambi sono più che all’altezza. Messina, infatti, vuole dare le chiavi della squadra a giocatori di qualità ed esperienza come ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Parte domani l’2022-2023 e parte domani da Villeurbanne la corsa dell’EA7 Emporio Armaniallacontinentale. La squadra di Ettore Messina è reduce dai playoff conquistati nelle ultime due stagioni, con le semii raggiunte nel 2020-21, e non può non avere come obiettivo minimo la conferma di questi risultati.ndo più in alto. Il mercato estivo ha confermato che l’Olimpianon ha intenzione dirsi. Tanti gli addii, tra i quali spicca sicuramente quello di Sergio Rodriguez, ma anche Malcolm Delaney, Ben Bentil, Jerian Grant, Troy Daniels, oltre a Trey Kell e Kaleb Tarczewski, ma i cambi sono più che all’altezza. Messina, infatti, vuole dare le chiavi della squadra a giocatori di qualità ed esperienza come ...

OA_Sport : #BASKET Le grandi ambizioni dell'Olimpia Milano in vista di questa edizione dell'Eurolega - ArmandaGelsomin : RT @Eurosport_IT: L'Eurolega a Dubai: sogno o realtà? ?????? #Basket | #Euroleague | #Dubai - GianfryJ : RT @MaurizioJj: Bisogna fare la Champions league come l’eurolega di basket. Girone unico. Ogni anno giochi contro tutte. Poi le più forti v… - zazoomblog : Basket Eurolega 2022-2023: obiettivo Final Four per l’Olimpia Milano e playoff per la Virtus Bologna - #Basket… - Alessan45438377 : Pangos Campazzo Long/Tonut Hall Baron Shields Thomas Datome/Ricci Melli Voigtmann Davies Hines Se fosse mai così,… -