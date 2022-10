Basket | Belinelli pronto al ritorno in Eurolega | Mi mancava

Marco, uomo simbolo della Virtus Bologna si prepara a tornare in Eurolega (venerdì contro il Monaco). Il suo debutto risale al 17 ottobre 2002 e dopo oltre 10 anni il giocatore, come ha spiegato a ...ha chiuso da un paio di anni la sua avventura con la maglia azzurra, ma ha seguito la ... Nel futuro del Beli c'è ancora tantogiocato e soprattutto la Virtus Bologna: ' Con la società ...Marco Belinelli, uomo simbolo della Virtus Bologna si prepara a tornare in Eurolega (venerdì contro il Monaco). Il suo debutto risale al 17 ottobre 2002 e dopo oltre 10 anni il giocatore, come ha ...Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...