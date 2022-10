(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Brutte notizie per il. I blaugrana, nel match di Champions League perso contro l’Inter, sono stati costretti a sostituire ilper infortunio. Il difensore centrale si è sottoposto a degli accertamenti, che hanno evidenziato una. Sono ancora da definire i tempi di recupero ma, rispetto a quanto comunicato ieri sera dal club spagnolo, non si parla più di interessamento dei legamenti esterni. Ad ogni modoresta in forte dubbio per la gara di ritorno di mercoledì prossimo. SportFace.

SPORTFACE.IT

Brutte notizie per il. I blaugrana, nel match di Champions League perso contro l'Inter, sono stati costretti a ... che hanno evidenziato unaalla caviglia sinistra. Sono ancora ...... un guardiano di un parcheggio notturno a, con il quale per un anno e mezzo ha ... Questaè anche della scrittura dei corpi in scena, con l'evidenza di una forte sensualità, ... Barcellona, distorsione alla caviglia sinistra per Andreas Christensen Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Barcellona, distorsione alla caviglia per Christensen: si attendono gli esami Stando alle prime indiscrezioni il centrale danese avrebbe subito una forte distorsione all’ caviglia sinistra. Nella ...