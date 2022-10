(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Mentre «l’uomo distrugge il Pianeta» e fa i conti con il post-pandemia la scrittrice giapponese torna con un romanzo che parla di evoluzione e mistero. Come quello di parlare con chi non c’è più

revivefromashes : RT @isatbytheriver: Sono usciti oggi 'Le strane storie di Fukiage' di banana yoshimoto e 'tre giorni di felicità' di Miaki Sugaru e non ve… - isatbytheriver : Sono usciti oggi 'Le strane storie di Fukiage' di banana yoshimoto e 'tre giorni di felicità' di Miaki Sugaru e no… - avanieframboise : RT @_incipitmania_: Fukiage è un luogo particolare, una specie di isola remota circondata dal mare e dalle montagne su cui si raccontano st… - feltrinellied : RT @_incipitmania_: Fukiage è un luogo particolare, una specie di isola remota circondata dal mare e dalle montagne su cui si raccontano st… - _incipitmania_ : Fukiage è un luogo particolare, una specie di isola remota circondata dal mare e dalle montagne su cui si raccontan… -

Vanity Fair Italia

Stile libero big Genere: Narrativa moderna e contemporanea Black Tulips è disponibile per l'acquisto online Le strane storie di Fukiage Autore:Editore: Feltrinelli Collana: I ...). Di notte ogni cosa assume forme più lievi, più sfumate, quasi magiche. Tutto si addolcisce e si attenua, anche le rughe del viso e quelle dell'anima. (Romano Battaglia). Penso ... Banana Yoshimoto: «Mio padre mi ha parlato dall'aldilà» Mentre «l’uomo distrugge il Pianeta» e fa i conti con il post-pandemia la scrittrice giapponese torna con un romanzo che parla di evoluzione e mistero. Come quello di parlare con chi non c’è più ...