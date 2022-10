Ballando con le Stelle | Iva Zanicchi mette la mani avanti su Selvaggia Lucarelli | «Tutti mi hanno detto stai attenta a questa Non mi ricordo neanche come si chiama Spero che non arrivi a offendere» – Video

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) IvaQual è il giurato dicon leche Ivateme di più?. E’ questo ciò che emerso da una clip pubblicata su RaiPlay, dove la cantante e conduttrice ha spiegato il suo punto di vista sulla giurata, con la quale dovrà obbligatoriamente confrontarsi, in prime time su Rai1, da sabato prossimo. Nella clip diSegreto, lo spazio web dedicato al talent show, Milly era intenta a parlare delle discussioni che a volte sorgono tra concorrenti e giurati. Quando la Carlucci ha sottolineato che asi discute sempre e solo per ciò che concerne il ballo e che, se si ha un po’ di linguaggio, si riesce a svicolare da eventuali critiche “misurando le parole” senza scendere nell’offesa, la ...

...tutti i suoi compagni di viaggio hanno salutato e fatto un grande in bocca al lupo a Lorenzo Biagiarelli che domani e dopodomani non sarà presente perchè impegnato a Romale prove di...Dunque le due conduttrici si ritroveranno ancora una volta in competizione d'ascolti: in autunnoe Tu si que vales e in primaverai programmi sopracitati. Cosa si sa sul Serale di ...Ballando con le stelle, tutto sulla nuova stagione 2022. Ecco le novita: il cast, gli accoppiamenti, la giuria e le anicipazioni del talent condotto da Milly Carlucci ...Sara Manfuso lascia la Casa del Grande Fratello e salta la diretta. Mattinata di caos all'interno degli studi di Cinecittà, senza l’occhio delle telecamere proprio all’interno della casa ...