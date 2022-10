Auto non inquinanti: bonus al 50% per Isee fino a 30mila euro (Di mercoledì 5 ottobre 2022) E’ approdato in Gazzetta ufficiale il decreto del presidente del Consiglio dei ministri che rimodula gli incentivi per l’acquisto di veicoli e Auto non inquinanti e colonnine elettriche di ricarica, già previsti nel primo decreto di aprile 2022. Il provvedimento risale allo scorso 5 agosto e prevede bonus fino al 50 per cento per chi ha un Isee non superiore a 30 mila euro sull’acquisto di Auto a basse emissioni. Nei prossimi paragrafi in dettaglio tutti i bonus previsti e per quali acquisti. Indice Auto non inquinanti: quali veicoli acquistare con i bonus Auto non inquinanti: chi può avere gli incentivi Auto non inquinanti: importo ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 5 ottobre 2022) E’ approdato in Gazzetta ufficiale il decreto del presidente del Consiglio dei ministri che rimodula gli incentivi per l’acquisto di veicoli enone colonnine elettriche di ricarica, già previsti nel primo decreto di aprile 2022. Il provvedimento risale allo scorso 5 agosto e prevedeal 50 per cento per chi ha unnon superiore a 30 milasull’acquisto dia basse emissioni. Nei prossimi paragrafi in dettaglio tutti iprevisti e per quali acquisti. Indicenon: quali veicoli acquistare con inon: chi può avere gli incentivinon: importo ...

