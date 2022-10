Atletico Madrid | si avvicina l’accordo con il Barcellona per il riscatto di Griezmann

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) In casacontinua a tenere banco il caso Antoine. Stando a quanto riportato dai media spagnoli la situazione legata all’attaccante sarebbe vicina alla conclusione poiché i Colchoneros e ilstarebbero per definireper la definitiva cessione del giocatore: l’ufficialità potrebbe arrivare già in settimana. Le Petit Diable era tornato all’nell’estate 2021, in prestito biennale con obbligo dia 40 milioni di euro che sarebbe scattato giocando almeno 45 minuti del 50% delle partite dell’. Durante questa stagione, però, lo il francese è stato utilizzato quasi sempre solo a gara in corso oltre il 60 per non far scattare l’obbligo, tanto che ilha minacciato le ...

RISCATTO GRIEZMANN - Antoine Griezmann resterà all'. Questo è quanto riportato da ' Relevo ', che spiega come i colchoneros abbiano trovato l'accordo con il Barcellona per il riscatto dell'attaccante francese. Un'intesa che pone dunque ...Il francese, come ampiamente raccontato, sta vivendo una situazione che possiamo definire grottesca all'. L'attaccante non viene praticamente mai schierato titolare da Simeone - è ...secondo i media spagnoli Atletico Madrid e Barcellona sarebbero vicini all'accordo per sbloccare una situazione che era diventata surreale e già nei prossimi giorni potrebbe arrivare l'ufficialità.Al Wanda Metropolitano di Madrid si gioca il match valido per l’ottava giornata di Liga tra Atletico Madrid e Girona. I padroni di casa vogliono rientrare in corsa per la Champions League, mentre gli ...