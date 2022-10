(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Scuole comunali all?anno zero. Per 21nido su 70 non è ancora suonata la campanella. A 398è stata negata la scuola, che per tutti gli altri è iniziata il 12...

ilmattino.it

Dopo l'apertura dinido in ospedali di Torino,, Monza, Padova, Bologna e Genova, anche il Policlinico Giovanni XXIII di Bari può rispondere alle esigenze educative e di socializzazione ...... si ripete, perché la banca, dal 2017, aveva già aperto strutture analoghe a Torino,, Monza, ... direttore generale del Policlinico di Bari, ricordando come 'la presenza dinido e scuole ... Asili, a Napoli 21 nidi chiusi e a casa 400 bambini: «Assistenza al palo» (Adnkronos) - 'Italia Domani per i Comuni e per le Città Metropolitane' è la nuova iniziativa promossa dalla presidenza del Consiglio dei ministri per comunicare sul territorio, con il coinvolgimento ...Che ha inviato ai presidi di tutti gli istituti di Napoli, dagli asili alle superiori, una nota che invita a risparmiare metano ed energia elettrica. Il caro bollette grava anche sugli studenti di ...