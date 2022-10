Ascolti tv 4 ottobre 2022: La Champions League su Canale 5 vince il prime time (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Ascolti tv: Canale5 vince il prime time davanti a Rai1 Inter – Barcellona di Champions League porta Canale5 ad aggiudicarsi il prime time con 4,736 milioni di spettatori, pari al 22,5%. Morgane – Detective Geniale 2 su Rai1 ha fatto registrare il 16,3% di share media con 3,023 milioni di spettatori, il ritorno de Le Iene su Italia1 all’8,2% e 1,124 milioni di spettatori. La settimana scorsa la più vista è stata Rai1, con Imma Tataranni – Sostituto procuratore al 25,2% di share e 4,4 milioni di spettatori. Canale 5, con Tolo Tolo, aveva raggiunto il 12,8% e 2,346 milioni di spettatori, sul terzo gradino del podio La7 con diMartedì, con 1,192 milioni di spettatori e il 7,8% di ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 5 ottobre 2022)tv:ildavanti a Rai1 Inter – Barcellona diporta5 ad aggiudicarsi ilcon 4,736 milioni di spettatori, pari al 22,5%. Morgane – Detective Geniale 2 su Rai1 ha fatto registrare il 16,3% di share media con 3,023 milioni di spettatori, il ritorno de Le Iene su Italia1 all’8,2% e 1,124 milioni di spettatori. La settimana scorsa la più vista è stata Rai1, con Imma Tataranni – Sostituto procuratore al 25,2% di share e 4,4 milioni di spettatori.5, con Tolo Tolo, aveva raggiunto il 12,8% e 2,346 milioni di spettatori, sul terzo gradino del podio La7 con diMartedì, con 1,192 milioni di spettatori e il 7,8% di ...

