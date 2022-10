ASCOLTI TV 4 OTTOBRE 2022: 4,7 MILIONI PER INTER-BARCELLONA (22,5%), MORGANE (16,3%), LE IENE (8,2%), BERLINGUER (5,9%), LIORNI (25,3%) VS SCOTTI (19,5%), RECORD MATTINO 5 SUL GFVIP (24,5%) (Di mercoledì 5 ottobre 2022) ASCOLTI TV 4 OTTOBRE 2022 · Martedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 2998 36.09 PT – 7514 34.97 24 – 3341 40.21 PT – 8585 39.95 Rassegna Stampa – xTg1 – 1117 21.93Tg1 Mattina – 732 15.73UnoMattina – 796 18.99A Sua Immagine – 788 13.68Santa Messa da Assisi – 785 17.90È Sempre Mezzogiorno! Menù – 1588 15.07Tg1 – 2959 23.91Pres. Oggi è un Altro Giorno – 1411 12.08Oggi è un Altro Giorno – 1347 13.67Paradiso delle Signore – 1618 20.05Pres. Vita in Diretta – 1509 19.50Vita in Diretta – 1713 18.56Reazione a Catena – 2798 22.34Reazione a Catena – 4104 25.27Tg1 – 5084 25.82Soliti Ignoti – 4460 20.33MORGANE: Detective Geniale – 3023 16.30 (3369 16.08 + 2701 16.53) 1539 12.66 + 1335 13.56 240 9.43 + 187 9.04 2631 21.93 + 2126 23.03Porta a Porta – 720 10.27 Prima Pagina – xTg5 – 1214 ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 5 ottobre 2022)TV 4· Martedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 2998 36.09 PT – 7514 34.97 24 – 3341 40.21 PT – 8585 39.95 Rassegna Stampa – xTg1 – 1117 21.93Tg1 Mattina – 732 15.73UnoMattina – 796 18.99A Sua Immagine – 788 13.68Santa Messa da Assisi – 785 17.90È Sempre Mezzogiorno! Menù – 1588 15.07Tg1 – 2959 23.91Pres. Oggi è un Altro Giorno – 1411 12.08Oggi è un Altro Giorno – 1347 13.67Paradiso delle Signore – 1618 20.05Pres. Vita in Diretta – 1509 19.50Vita in Diretta – 1713 18.56Reazione a Catena – 2798 22.34Reazione a Catena – 4104 25.27Tg1 – 5084 25.82Soliti Ignoti – 4460 20.33: Detective Geniale – 3023 16.30 (3369 16.08 + 2701 16.53) 1539 12.66 + 1335 13.56 240 9.43 + 187 9.04 2631 21.93 + 2126 23.03Porta a Porta – 720 10.27 Prima Pagina – xTg5 – 1214 ...

