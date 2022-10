Arriva l’AeroTaxi | trasporta 4 persone | è full electric e totalmente autonomo senza il pilota a bordo

Leggi su computermagazine

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) In attesa del nulla osta da parte della Federal Aviation Administration, il taxi volante della Wisk Aero scalda i motori: rigorosamente elettrici, ad emissione zero, puòre fino a quattroattraverso una conduzione automatica eggio da remoto. Scopriamo tutti i dettagli. Wisk Aero è la startup californiana ideatrice del progetto – ComputerMagazine.itLa start-up che ha ideato e realizzato il velivolo é sostenuta da niente meno che The Boeing Company e Kitty Hawk Corporation, due leader mondiali del settore dell’aviazione. E’ giunta alla sesta generazione di sviluppo del mezzo per l’aero trasporto pubblico ed ora è pronta a decollare. Si tratta della Wisk Aero, con sede a Mountain View, in California, una delle poche aziende del settore AAM (ovvero Advanced Air Mobility) a puntare sul volo ...