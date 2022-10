Arianna | il femminismo di un’eroina mitologica simbolo delle donne ”sedotte e abbandonate”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 5 ottobre 2022)sedotta e abbandonata fra le più note è, colei che cela unriflessivo e profondo, rispetto alle figure femminili protagoniste della mitologia.è un personaggio che ha coscienza della sua condizione; è una donna che reagisce ma, come lei stessa afferma nel suo monologo tratto dalle Heroides di Ovidio, ”vive”., l’eroinadelriflessivo e conscio Photo Credits: sicilymag.itLa figura di, in quanto eroina, e del suoattivo e cosciente è introdotta da Ovidio nel componimento X della raccolta Heroides. Il poeta attinge al carme 64 di Catullo per delineare la figura diche, al suo risveglio, si ritrova da sola. L’abbandono di ...