Arbitri Serie A: le designazioni per la 9a giornata di campionato (Di mercoledì 5 ottobre 2022) L'AIA ha diramato le designazioni arbitrali per la 9a giornata di campionato. L'Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per la 9a giornata di Serie A. SASSUOLO – INTER Sabato 08/10 h. 15.00 SOZZA VALERIANI – DEI GIUDICI IV: COLOMBO VAR: GUIDA AVAR: MAGGIONI MILAN – JUVENTUS Sabato 08/10 h. 18.00 ORSATO CARBONE – GIALLATINI IV: FABBRI VAR: CHIFFI AVAR: MARINI BOLOGNA – SAMPDORIA Sabato 08/10 h. 20.45 PICCININI PRENNA – LOMBARDO IV: FELICIANI VAR: BANTI AVAR: BRESMES TORINO – EMPOLI h. 12.30 FOURNEAU MASTRODONATO – MINIUTTI IV: RUTELLA VAR: MAZZOLENI AVAR: MUTO MONZA – SPEZIA h. ...

