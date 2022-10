Aprilia | Ottobre Rosa | San Michele si illumina di donna

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) L’amministrazione comunale informa che è iniziato il mese dedicato alla sensibilizzazione, informazione e prevenzione del tumore al seno. Il Comune dipartecipa attivamente alla campagna e sostiene l’attività delle donne Andos per la celebrazione della lotta per la vita e contro il tumore al seno. Motivo per il quale fino alla fine del mese di, la statua di Sanin piazza Roma saràta di. “In occasione di “”, comunica il comitato diAndos, le donne di età compresa tra i 45 ed i 49 anni, possono prenotare la mammografia gratuita al numero 06 164161840 dal lunedì al venerdì (h.07.30/13.00), il sabato (h.07.30/13.00), con richiesta medica riportante il codice esenzione d01 campagna di screening ...

