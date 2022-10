(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Il coordinatore di Forza Italia, in predicato di entrare nel futuro governo di centrodestra, ha salutato l'aula. Il ringraziamento - in italiano - della presidente Roberta ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

La Lega si trova all'interno del gruppo Identità e Democrazia, il cui presidente è Marco Zanni, e Forza Italia sta con i popolari - da ricordare che, braccio destro di Berlusconi, è ...Il coordinatore di Forza Italia, in predicato di entrare nel futuro governo di centrodestra, ha salutato l'aula. Il ringraziamento - in italiano - della presidente Roberta ... Antonio Tajani, ultimo discorso a Strasburgo. Europa, valori, impegno. Cosa ha detto Il coordinatore di Forza Italia, in predicato di entrare nel futuro governo di centrodestra, ha salutato l'aula. Il ringraziamento - in italiano - della presidente Roberta Metsola ...L’eurodeputato napoletano eletto all’unanimità dal gruppo dopo che Antonio Tajani è stato eletto alla Camera dei deputati ...