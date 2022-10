Angelina Jolie | Brad Pitt è stato violento con noi e con i nostri figli | per questo ho chiesto il divorzio

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) I motivi per i qualiaveva deciso di divorziare danon erano mai stati esplicitati, anche se erano numerose le voci che si rincorrevano con le ipotesi più differenti. A fare chiarezza sull’argomento, però, è stata la stessa attrice in occasione della causa che li vede fronteggiarsi per la suddivisione della proprietà agricola di Château Miraval, che produce un vino molto pregiato. Secondo i documenti depositati dalla, l’ex marito sarebbesia con lei che con i loro. Secondo uno scoop del New York Times, nei documenti che sono stati depositati dagli avvocati dellaci sarebbe il racconto dettagliato di quel volo del 2016 durante il quale, ...

Leggi anche Soffocamento, botte, vino sui figli: le accuse dia Brad Pitt Altre notizie su: Andrea Pezzi Cristiana Capotondi... durante il quale l'attore avrebbe perso il controllo Continuano a volare gli stracci frae Brad Pitt, impegnati in una battaglia legale senza esclusione di colpi anche per decidere il ...Il divorzio fra Angelina Jolie e Brad Pitt continua a far parlare. In occasione della causa che ha come oggetto la spartizione della pregiata azienda agricola di Château Miraval, l'attrice hollywoodia ...Emergono nuovi dettagli sul famigerato volo aereo del settembre 2016 che portò alla clamorosa rottura tra Angelina Jolie e Brad Pitt ...