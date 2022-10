Ambiente: domenica torna il Tevere Day, quarta edizione (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Roma, 5 ott. - (Adnkronos) - Si svolgerà domenica 9 ottobre la quarta edizione del Tevere Day con il patrocinio dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale. Dall'alba fino a dopo il tramonto si svolgeranno, lungo 84 chilometri di sponde, passeggiate culturali, spettacoli di teatro e concerti, manifestazioni sportive e tanto altro ancora. 142 le adesioni già arrivate, tra associazioni territoriali, enti e federazioni sportive che svolgeranno in acqua e sulle sponde più di 100 iniziative per attirare i cittadini sul fiume e farne apprezzare tutta la bellezza e tutte. Slogan della manifestazione è “Per dirgli che lo amiamo”. Quest'anno il Tevere Day diventa ancora più grande e inclusivo, allungando le sponde animate dagli eventi fino ai comuni del Lazio lambiti dal fiume simbolo di Roma, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Roma, 5 ott. - (Adnkronos) - Si svolgerà9 ottobre ladelDay con il patrocinio dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale. Dall'alba fino a dopo il tramonto si svolgeranno, lungo 84 chilometri di sponde, passeggiate culturali, spettacoli di teatro e concerti, manifestazioni sportive e tanto altro ancora. 142 le adesioni già arrivate, tra associazioni territoriali, enti e federazioni sportive che svolgeranno in acqua e sulle sponde più di 100 iniziative per attirare i cittadini sul fiume e farne apprezzare tutta la bellezza e tutte. Slogan della manifestazione è “Per dirgli che lo amiamo”. Quest'anno ilDay diventa ancora più grande e inclusivo, allungando le sponde animate dagli eventi fino ai comuni del Lazio lambiti dal fiume simbolo di Roma, ...

