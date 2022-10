Allarme epidemia influenza aviaria: Italia secondo Paese per numero di focolai (Di mercoledì 5 ottobre 2022) L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), hanno lanciato un nuovo Allarme in Europa: epidemia influenza aviaria. L’Efsa e l’Ecdc hanno reso noto che quest’epidemia 2021-2022, con quasi 2.500 focolai, 47,5 milioni di volatili abbattuti negli allevamenti e più di 3.500 casi negli uccelli selvatici, è la più grande mai vista in Europa. L’epidemia ha colpito 37 Paesi europei, dalle isole Svalbard al Portogallo meridionale fino all’est all’Ucraina, presentando un’estensione geografica dell’epidemia senza precedenti. Il secondo Paese in Europa per numero di focolai di influenza ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 5 ottobre 2022) L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), hanno lanciato un nuovoin Europa:. L’Efsa e l’Ecdc hanno reso noto che quest’2021-2022, con quasi 2.500, 47,5 milioni di volatili abbattuti negli allevamenti e più di 3.500 casi negli uccelli selvatici, è la più grande mai vista in Europa. L’ha colpito 37 Paesi europei, dalle isole Svalbard al Portogallo meridionale fino all’est all’Ucraina, presentando un’estensione geografica dell’senza precedenti. Ilin Europa perdidi...

