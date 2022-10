Alis, Lojack entra nel Consiglio direttivo dell’associazione logistica (Di mercoledì 5 ottobre 2022) “Alis, Associazione logistica dell’Intermodalità Sostenibile, e Lojack Italia, società del Gruppo CalAmp leader nelle soluzioni telematiche, uniscono le forze per supportare la transizione digitale della logistica e dei trasporti del nostro Paese”. E’ quanto si legge in una nota nella quale si afferma che Alis “ha dato il benvenuto in Consiglio direttivo a Lojack, al fine di rafforzare il proprio contributo allo sviluppo e alla crescente diffusione di soluzioni digitali e telematiche al servizio della mobilità e del trasporto in Italia”. L’associazione della logistica, che rappresenta oggi 2 mila realtà ed imprese associate e 220 mila lavoratori per un fatturato aggregato di 52 miliardi di euro, è la realtà associativa di riferimento ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 5 ottobre 2022) “, Associazionedell’Intermodalità Sostenibile, eItalia, società del Gruppo CalAmp leader nelle soluzioni telematiche, uniscono le forze per supportare la transizione digitale dellae dei trasporti del nostro Paese”. E’ quanto si legge in una nota nella quale si afferma che“ha dato il benvenuto in, al fine di rafforzare il proprio contributo allo sviluppo e alla crescente diffusione di soluzioni digitali e telematiche al servizio della mobilità e del trasporto in Italia”. L’associazione della, che rappresenta oggi 2 mila realtà ed imprese associate e 220 mila lavoratori per un fatturato aggregato di 52 miliardi di euro, è la realtà associativa di riferimento ...

