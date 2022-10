Alfonso Signorini, chiamata urgente | Nuovo ingresso bomba al GF Vip: ha bisogno di lei (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Il conduttore Alfonso Signorini è alle prese con una patata bollente: pronto ad inserire nel cast proprio lei? Alfonso Signorini (fonte youtube)L’ultima puntata del “GF Vip” ha riservato parecchi colpi di scena, eventi in realtà nell’aria sin dall’abbandono del reality di Marco Bellavia. L’ex conduttore di “Bim bum bam”, infatti, ha deciso di ritirarsi dal gioco in seguito agli atteggiamenti indifferenti e molesti da parte di molti compagni di avventura. L’enorme sollevazione popolare sui social ha costretto i vertici di Mediaset ed Endemol a pianificare alcuni provvedimenti irreversibili, quali la squalifica di Ginevra Lamborghini, e l’eliminazione al televoto flash di Giovanni Ciacci. Alfonso Signorini si vede quindi costretto ad effettuare almeno una sostituzione ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Il conduttoreè alle prese con una patata bollente: pronto ad inserire nel cast proprio lei?(fonte youtube)L’ultima puntata del “GF Vip” ha riservato parecchi colpi di scena, eventi in realtà nell’aria sin dall’abbandono del reality di Marco Bellavia. L’ex conduttore di “Bim bum bam”, infatti, ha deciso di ritirarsi dal gioco in seguito agli atteggiamenti indifferenti e molesti da parte di molti compagni di avventura. L’enorme sollevazione popolare sui social ha costretto i vertici di Mediaset ed Endemol a pianificare alcuni provvedimenti irreversibili, quali la squalifica di Ginevra Lamborghini, e l’eliminazione al televoto flash di Giovanni Ciacci.si vede quindi costretto ad effettuare almeno una sostituzione ...

