Alberto Matano | come ha conosciuto il marito Riccardo? È stato un colpo di fulmine

Si fece la foto cone tutti i presentatori presenti ma non volle farla con me che ero lì dalla prima edizione. Ciacci, eccoti un piccolo reminder: Umiltà Umile GIF from Umiltà GIFsSi fece la foto cone tutti i presentatori presenti ma non volle farla con me che ero lì dalla prima edizione". Clicca qui per iscriverti alla Newsletter Clicca qui per seguire la ...In un'intervista Elisa D'Ospina ha spiegato perché anche lei come molti hanno esultato per l'uscita di Giovanni Ciacci dal GFVip7 ...Alberto Matano ospite al Maurizio Costanzo Show: le anticipazioni Grandi ospiti per Maurizio Costanzo Show nella seconda puntata del suo talk. Venerdì in ...