Alberto Matano | che tradimento | Intanto la frecciatina a Barbara D’Urso non è sfuggita

(Di mercoledì 5 ottobre 2022)è certamente uno dei conduttori più apprezzati dai telespettatori, che seguono con grande interesse le puntate de La Vita in Diretta anche per la bravura e la competenza di. Tuttavia, nel prossimo futuro potremmo abituarci a vederein onda su un canale della concorrenza. No, non si tratta di avvicendamenti all’interno del programma Rai, bensì una nuova esperienza per il giornalista e conduttore originario di Catanzaro. Come rivelato dal sito TvBlog, infatti, il presentatore sarà a Mediaset nei prossimi giorni assieme ad altri personaggi noti al grande pubblico, tra cui il proprietario di La7, Urbano Cairo.sarà ospite della prossima puntata del Maurizio Costanzo Show, che andrà in onda venerdì 7 ...

Si fece la foto cone tutti i presentatori presenti ma non volle farla con me che ero lì dalla prima edizione. Ciacci, eccoti un piccolo reminder: Umiltà Umile GIF from Umiltà GIFsSi fece la foto cone tutti i presentatori presenti ma non volle farla con me che ero lì dalla prima edizione". Clicca qui per iscriverti alla Newsletter Clicca qui per seguire la ...In un'intervista Elisa D'Ospina ha spiegato perché anche lei come molti hanno esultato per l'uscita di Giovanni Ciacci dal GFVip7 ...Alberto Matano ospite al Maurizio Costanzo Show: le anticipazioni Grandi ospiti per Maurizio Costanzo Show nella seconda puntata del suo talk. Venerdì in ...