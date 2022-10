Cronache Cittadine

... a Collepardo (per laalla Certosa di Trisulti e alle Grotte di Collepardo per l'incontro ... ad Anagni per l'assemblea con le sezioni dell'area nord della provincia e adper l'assemblea ...Nel 1966, durante laad, Fumone, Ferentino e Anagni , Papa Montini sottolinea in particolare che "la figura di Celestino V, come Pontefice, ci richiama alle origini della Chiesa, all'... Alatri. Visita del Generale di Divisione Antonio De Vita, Comandante della Legione Carabinieri Lazio, alla locale Compagnia Carabinieri – Il Generale di Divisione Antonio De Vita, Comandante della Legione Carabinieri Lazio, ha visitato oggi il Comando Compagnia di Alatri. Nella circostanza il Generale De Vita ha espresso ai militari i ...Alle 10 alla Biblioteca comunale è in corso la manifestazione "Digitalizzare gli archivi per aprirli a tutti". Si è iniziato con un saluto del Vescovo della Diocesi Lorenzo Loppa e con la presenza di ...