Aifa: oggi la decisione sulla pillola anticoncezionale gratis (Di mercoledì 5 ottobre 2022) oggi l'Agenzia Italiana del Farmaco, comunemente conosciuta come Aifa, potrebbe rendere gratuita la pillola anticoncezionale, almeno per le donne fino a 25 anni, seguendo le orme Francia, che da quest'anno, ha reso la pillola anticoncezionale gratuita alle minori di 25 anni: «Rimborsabilità contraccettivi orali. Discussione congiunta Cts-Cpr». Con una gratuità parziale, gli aborti volontari sono passati dal 9,5% al 6% in cinque anni. Come suggerisce la presenza congiunta del Commissione Tecnico Scientifica e della Commissione Prezzi, il progetto è in cantiere da tempo, ma è probabile che questa sia la volta buona. Con i costi attuali, ovvero 4,6 euro al mese per le pillole più comuni e fino a 20euro per i contraccettivi di quarta generazione, in una previsione futura la spesa a carico ...

