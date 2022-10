(Di mercoledì 5 ottobre 2022) L’Agenzia del farmaco oggi potrebbe cambiare le regole e non far più pagare i contraccettivi orali alle under 25

repubblica : Aifa decide sulla battaglia delle donne: “Pillola anticoncezionale gratis” [dal nostro inviato Michele Bocci] -

la Repubblica

"Rimborsabilità contraccettivi orali. Discussione congiunta Cts - Cpr". Come formalizza l'ordine del giorno delle riunioni di oggi,potrebbe essere sul punto di cambiare le regole sulla pillola , rendendola gratuita almeno per una parte delle molte donne che la utilizzano. Il progetto dell'agenzia del farmaco prevederebbe ...Dal punto di vista regolatorio, però, sia Ema chehanno autorizzato questi vaccini per tutti ... Il 48enne, anche in perfetto stato di salute, chedi darsi un'ulteriore protezione, sapendo ... Aifa decide sulla battaglia delle donne: “Pillola anticoncezionale gratis” L’Agenzia del farmaco oggi potrebbe cambiare le regole e non far più pagare i contraccettivi orali alle under 25 ...