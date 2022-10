Agropoli | fondi Pnrr per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) di Arturo Calabrese Il Comune disarà destinatario di oltre 600mila euro per ladei servizi. Ad annunciarlo è il sindaco Roberto Antonio Mutalipassi che spiega nel dettaglio il progetto e i finanziamenti. Sono tre distinti progetti che rientrano nel, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, un importante crogiolo diper le amministrazioni locali che in questo modo sono capaci di aggiornarsi, di essere al passo coi tempi rispondendo alle richieste dei cittadini e soprattutto possono investire e spendere sul territorio. Il primo progetto, dal valore di circa 252mila euro, riguarda la possibilità per l’ente comunale di entrare nel Cloud. Si tratta, cioè, di inserire in un archivio virtuale, accessibile da tutti tramite un qualsiasi dispositivo, tutti quei atti e quei documenti ...

