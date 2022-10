Aeroporti di Roma | innovazione e sostenibilità le parole d' ordine

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 5 ottobre 2022)(ITALPRESS) – I taxi aerei elettrici saranno presto realtà in Italia. “Il viaggio del futuro non sarà, secondo noi, così tanto nel futuro. Stiamo lavorando già da qualche anno per portare in Italia e per essere i precursori di una forma di mobilità verticale ed elettrica, con un rumore quasi inesistente e soprattutto senza emissioni”, dice Ivan Bassato, Chief Aviation Officer didi, in un'intervista all'Agenzia Italpress. “Ci stiamo impegnando, non da soli, per far sì che aci sia il primo collegamento commerciale entro il 2024. Parliamo praticamente di domani, e penso che questo sarà l'inizio di una nuova era. Saremo tra i primi al mondo, stiamo lavorando per averetra quella manciata di città che a livello globale avrà questo tipo di servizio. Sarà una partenza che ...