Acto Onlus | “E’ il momento della riscossa per tumori ginecologici”

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Finalmente possiamo dire che per iè arrivato il. Dopo tanti anni in cui queste neoplasie non hanno dato tregua alle pazienti, lasciandole spesso senza speranza, oggi assistiamo a una svolta epocale sul fronte terapeutico”, anche se “resta ancora tanta strada da fare per una corretta informazione” e per smontare false credenze. Lo spiega all’Adnkronos Salute Nicoletta Cerana, presidente dell’associazione pazienti, intervenuta oggi a Milano alla presentazione di dostarlimab di Gsk, la prima immunoterapia ‘su misura’ contro il cancro endometriale che l’Agenzia italiana del farmaco Aifa ha appena autorizzato in seconda linea per le pazienti con una forma particolare di malattia che interessa circa un ...