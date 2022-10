Accordo Israele - Libano sul gas, Beirut risponde agli Usa (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Il governo libanese ha consegnato nelle ultime ore all'ambasciatrice americana a Beirut, Dorothy Shea, la risposta di Beirut alla proposta definitiva, elaborata dal mediatore Usa Amos Hochstein, per l'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Il governo libanese ha consegnato nelle ultime ore all'ambasciatrice americana a, Dorothy Shea, la risposta dialla proposta definitiva, elaborata dal mediatore Usa Amos Hochstein, per l'...

GianniCestra69 : RT @RightsReporter: Accordo #Libano – #Israele: #Netanyahu accusa #Lapid di 'cedere territorio israeliano a #Hezbollah' - RightsReporter : Accordo #Libano – #Israele: #Netanyahu accusa #Lapid di 'cedere territorio israeliano a #Hezbollah' - boninisyzidanes : @mrctrdsh @elonmusk a parte che secondo il suo ragionamento sulla Crimea Israele dovrebbe ridare il suo intero terr… - SanMarino_RTV : In via di soluzione la questione fra il #Libano e #Israele sui giacimenti #gas @MassimoCaviglia - anna_mitica : Proposta di accordo tra #Libano e #Israele per la spartizione delle risorse energetiche al largo delle coste dei d… -