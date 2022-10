A Torino il primo green deal d’Italia

(Di mercoledì 5 ottobre 2022)partecipa al progetto europeo SME4e diventa la prima città italiana con un. Obiettivo del progetto infatti è creare entro il 2024 le condizioni necessarie per la cooperazione tra le imprese locali e le autorità pubbliche e a facilitare lo sviluppo di politiche pubbliche a sostegno dell’adozione di soluzioni verdi e digitali da parte delle imprese torinesi. Partner attivo dell’iniziativa è Environment Park e nell’ambito del progetto cinque imprese saranno sostenute nella realizzazione di campagne di crowdfunding per immettere sul mercato prodotti ‘verdi’ mirati all’economia circolare, 10 beneficeranno di un tutoraggio per l’innovazione, lo sviluppo di soluzioni verdi e la digitalizzazione. Inoltre tutte le aziende del progetto riceveranno una guida da structural-funds.ro, esperti ...

... gli "Spazio Filatelia" di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1,, Trieste, Venezia, ... un francobollo singolo , una cartolina annullata ed affrancata e una bustagiorno di ...Ilgol di Tjaronn Chery contro il Paris Saint - Germain e stato ildel Maccabi Haifa in ... in programma alle ore 21 all'Allianz Stadium di, sarà trasmessa in diretta da Sky sui ...Contro il Napoli, per la prima volta in questa stagione, Simone Edera è stato inserito da Ivan Juric nell'elenco dei convocati ...Prima della sosta per il Mondiale, che rappresenta un’incognita assoluta sull’impatto che avrà spezzare la stagione, il Torino dovrà affrontare Empoli, Juventus, Cittadella in Coppa Italia, Udinese, ...