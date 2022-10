A Garbagnate festa per il Santuario e per don Germano

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colore il suo storicosi preparano a celebrare con una messa ladella Beata Vergine del Rosario, nella speciale occasione dei 60 anni di ordinazione sacerdotale di donCelora. L’appuntamento è per domenica, 9 ottobre, quando verrà celebrata una messa solenne nella storica chiesase. In, messa per i 60 ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Comune di Garbagnate Milanese

All'uscita dalla parrocchiale poi erano presenti anche i Vigili del Fuoco diche hanno acceso le sirene dei loro mezzi in segno died anche i volontari della Protezione Civile di ...Tutte le informazioni FUORI PROVINCIAMILANESE - Il 18 settembre, gli Ambulanti di Forte ...le informazioni CASTIGLIONE OLONA - A Castiglione Olona si inaugura l'area cani con unaa 4 ... Festa Patronale 2022 – Comune di Garbagnate Milanese I cookie tecnici sono necessari a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni di base come la navigazione della pagina e l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non può funzionare c ...E' stata un successo di pubblico la mostra di pittura, fotografia e letteratura andata in scena alla Festa di Albairate ...