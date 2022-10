5 Ottobre 1582, il giorno che non esiste nel calendario gregoriano (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Nel calendario gregoriano i giorni dal 5 al 14 Ottobre non esistono, semplicemente vengono saltati. Ma perché questo accadeva in passato? Il calendario gregoriano venne introdotto da papa Gregorio XIII nel 1582. Si trattava di un calendario basato sull’anno solare, ovvero sul ciclo delle stagioni. Quindi per riallineare il numero dei giorni preciso, al ciclo delle stagioni si decise che era opportuno cancellare i giorni dal 5 al 14 Ottobre. Il calendario gregoriano, la sua introduzione e il suo utilizzo oggigiorno Il calendario gregoriano è il calendario solare ufficiale di quasi tutti i paesi del mondo. Il papa lo introdusse nel ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Neli giorni dal 5 al 14non esistono, semplicemente vengono saltati. Ma perché questo accadeva in passato? Ilvenne introdotto da papa Gregorio XIII nel. Si trattava di unbasato sull’anno solare, ovvero sul ciclo delle stagioni. Quindi per riallineare il numero dei giorni preciso, al ciclo delle stagioni si decise che era opportuno cancellare i giorni dal 5 al 14. Il, la sua introduzione e il suo utilizzo oggiIlè ilsolare ufficiale di quasi tutti i paesi del mondo. Il papa lo introdusse nel ...

Focus_it : #AccaddeOggi - Il #4ottobre 1582, la gente sperimentò, andando a dormire, un viaggio nel futuro. I giorni tra il 5… - BersaniLeda : RT @amatorosalia1: #ricordiamodomani #5ottobre 1582 per riallineare il calendario gregoriano alle stagioni, i giorni dal 5 al 14 ottobre 15… - UgoBaroni : RT @amatorosalia1: #ricordiamodomani #5ottobre 1582 per riallineare il calendario gregoriano alle stagioni, i giorni dal 5 al 14 ottobre 15… - Cangenua : RT @Focus_it: #AccaddeOggi - Il #4ottobre 1582, la gente sperimentò, andando a dormire, un viaggio nel futuro. I giorni tra il 5 e il 14 di… - squopellediluna : 04/10/1582 – Papa Gregorio XIII introduce il calendario gregoriano. In Italia, Polonia, Portogallo e Spagna, il 4 o… -