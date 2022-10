Zelensky firma il decreto “Impossibile negoziare con Putin”

(Di martedì 4 ottobre 2022) KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Il presidente ucraino Volodymyrhato unche rifiuta qualsiasi negoziato con il presidente russo Vladimir, secondo quanto riferiscono i media locali.ha ratificato la decisione del Consiglio di sicurezza e Difesa nazionale del 30 settembre in cui si afferma l’impossibilità dicone la necessità di rafforzare la capacità di difesa dell’Ucraina. Nei giorni scorsi la Russia ha ratificato gli accordi sull’annessione delle regioni ucraine di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia.-foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TgLa7 : # #Zelensky firma decreto, impossibile negoziare con Russia. Decisione presa il 30 settembre da Consiglio Difesa - petergomezblog : Zelensky firma il decreto che vieta di negoziare con Putin. Times: “Mosca prepara un test nucleare al confine con l… - repubblica : Guerra Russia-Ucraina, Zelensky firma il decreto: 'Vietato negoziare con Mosca' - carcarlo28 : RT @petergomezblog: Zelensky firma il decreto che vieta di negoziare con Putin. Times: “Mosca prepara un test nucleare al confine con l’Ucr… - sabrinaEx5S : RT @AtenaMin: Ucraina, Zelensky firma il decreto: 'Vietato negoziare con Mosca' Il fantoccio aveva già annunciato che non avrebbe mai negoz… -

ha ratificato la decisione del Consiglio di sicurezza e Difesa nazionale del 30 settembre in cui si afferma l'impossibilità di negoziare con Putin e la necessità di rafforzare la capacità di ...Leggi anche Guerra in Ucraina, il 'piano di pace' di Elon Musk che fa infuriare: 'Kiev neutrale, ripetere i referendum nel Donbass' Papa Francesco chiede la pace, ma tutti se ne fregano: ...(ANSA) - ROMA, 04 OTT - Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha ratificato la decisione del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale del 30 settembre in cui si afferma l'impossibilità di ...Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha firmato un decreto che dichiara formalmente “impossibile” la prospettiva di eventuali colloqui di rappresentanti ucraini con il russo Vladimir Putin.