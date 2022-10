(Di martedì 4 ottobre 2022) KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Il presidente ucraino Volodymyrhato unche rifiuta qualsiasi negoziato con il presidente russo Vladimir, secondo quanto riferiscono i media locali.ha ratificato la decisione del Consiglio di sicurezza e Difesa nazionale del 30 settembre in cui si afferma l'impossibilità dicone la necessità di rafforzare la capacità di difesa dell'Ucraina. Nei giorni scorsi la Russia ha ratificato gli accordi sull'annessione delle regioni ucraine di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia.-foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS).

TgLa7 : # #Zelensky firma decreto, impossibile negoziare con Russia. Decisione presa il 30 settembre da Consiglio Difesa - petergomezblog : Zelensky firma il decreto che vieta di negoziare con Putin. Times: “Mosca prepara un test nucleare al confine con l… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky firma decreto: impossibile negoziare con il presidente russo Vladimir Putin. Decisione presa il… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Zelensky firma il decreto “Impossibile negoziare con Putin” -… - paoloamorico : #Zelensky firma il decreto che vieta le trattative con Putin e nello stesso decreto mette in atto la decisione del… -

