Xiaomi lancia in Italia la nuova linea di prodotti smart per pulire la casa (Di martedì 4 ottobre 2022) Xiaomi ha presentato nuovi prodotti per la pulizia della casa: le novità sono un robot aspirapolvere e due aspirapolvere/lava-pavimenti. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 4 ottobre 2022)ha presentato nuoviper la pulizia della: le novità sono un robot aspirapolvere e due aspirapolvere/lava-pavimenti. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Xiaomi lancia in Italia la nuova linea di prodotti smart per pulire la casa - TuttoTechNet : Xiaomi lancia in Italia la nuova linea di prodotti smart per pulire la casa #xiaomi - CellulareMag : Xiaomi lancia gli smartphone della 12T series con cam da 108 e 200 Megapixel. - TuttoAndroid : Xiaomi lancia i nuovi 12T e 12T Pro in Italia: i 200 megapixel sono serviti - GizChinait : #XIAOMI lancia dei nuovi aspirapolvere con base super intelligente: la pulizia non è più un problema… -