Xiaomi 12T Pro ufficiale: fotocamera da 200 MP e ricarica da 120 W (Di martedì 4 ottobre 2022) Xiaomi 12T Pro e Xiaomi 12T sono stati presentati ufficialmente a Berlino. Il medio e top di gamma hanno caratteristiche uniche e prezzi bassi, l'azienda cinese lancia ancora due device molto interessanti. Dotati di batteria da 5000 mAh e nuovi display crystal-clear la caratteristica principale del modello più costoso è certamente il sensore della fotocamera da 200 MP. Xiaomi 12T Pro, il top parte da 749€ Xiaomi 12T Pro è un vero top di gamma con caratteristiche uniche dal prezzo abbordabile, la versione base parte da 749€. Il design vede un display flat con al posteriore tre fotocamere, all'anteriore il dispositivo include un foro per la fotocamera centrato e cornici sottili. I pulsanti fisici sono sul lato destro. Il telefono è disponibile in tre opzioni di colore, nero, argento e ...

