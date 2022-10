Wurstel contaminati da Listeria, sintomi e come proteggersi (Di martedì 4 ottobre 2022) (Adnkronos) – Sono in corso le indagini su un nuovo decesso per meningite da Listeria monocytogenes, forse legato alla contaminazione che la scorsa settimana ha portato al ritiro dal mercato, da parte dell’azienda produttrice di alcuni lotti di Wurstel a base di carni avicole. Ma quali sono i sintomi della Listeria? E come ci si può proteggere? Che cos’è e dove si trova il batterio Listeria Listeria monocytogenes, responsabile della listeriosi, è un batterio ubiquitario che può essere presente nel suolo, nell’acqua e nella vegetazione e può contaminare diversi alimenti come, latte, verdura, formaggi molli, carni poco cotte, insaccati poco stagionati si legge sul sito del ministero della Salute. La principale via di trasmissione per l’uomo è ... Leggi su italiasera (Di martedì 4 ottobre 2022) (Adnkronos) – Sono in corso le indagini su un nuovo decesso per meningite damonocytogenes, forse legato alla contaminazione che la scorsa settimana ha portato al ritiro dal mercato, da parte dell’azienda produttrice di alcuni lotti dia base di carni avicole. Ma quali sono idella? Eci si può proteggere? Che cos’è e dove si trova il batteriomonocytogenes, responsabile della listeriosi, è un batterio ubiquitario che può essere presente nel suolo, nell’acqua e nella vegetazione e può contaminare diversi alimenti, latte, verdura, formaggi molli, carni poco cotte, insaccati poco stagionati si legge sul sito del ministero della Salute. La principale via di trasmissione per l’uomo è ...

