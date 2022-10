WindTre | anche Chioggia raggiunta dalla connettività ultraveloce

(Di martedì 4 ottobre 2022) ROMA –estende i servizi in fibra ultrabroadband in Veneto e porta la rete di Open Fiber nel comune di. L’azienda conferma il proprio impegno per contribuire al superamento del digital divide, uno dei temi centrali della strategia di sostenibilità, grazie alla tecnologia Fiber-To-The-Home, strumento essenziale per l’evoluzione di soluzioni sempre più competitive e all’avanguardia. Maurizio Sedita, Chief Commercial Officer di, ha commentato: “Da oggi,i cittadini e le imprese dipossono usufruire della nostra super fibra FTTH, che garantisce qualità della connessione, affidabilità del servizio e la massima velocità attualmente disponibile. Una tecnologia che risponde all’elevato bisogno dinella nostra vita quotidiana, oltre a ...

