Volley | Mondiali femminili 2022 | primo ko per l’Italia | il Brasile vince al quinto set

(Di martedì 4 ottobre 2022) Grande spettacolo all’Ahoy Rotterdam. Ilsi impone alset nelmatch del secondo turno deidicontro, condannando le Azzurre di Mazzanti alla prima sconfitta della rassegna iridata (20-25, 25-22, 25-22, 21-25, 15-17). Non sono bastati i 37 punti di Egonu, in difficoltà al servizio, mentre dall’altra parte una splendida partita di Gabi che chiude con 30 punti. IL PROGRAMMA COMPLETO: DATE, ORARI E TV CALENDARIO ITALIA SECONDA FASE: DATE, ORARI E TV CALENDARIO COMPLETO ITALIA: DATE, ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTO TUTTI I TELECRONISTI RAI E SKY ITALIA TRA LE FAVORITE, MA LE AVVERSARIE NON MANCANO TUTTI I LIVE: LE DIRETTE TESTUALI DELLE PARTITE COMPOSIZIONE GIRONI E TABELLONE COMPLETO TUTTI I ...

Dopo 5 successi consecutivi nella prima fase, arriva il primo ko per le ragazze di Mazzanti che cedono Brasile all'esordio nella pool E con i parziali di 20 - 25, 25 - 22, 25 - 22, 21 - 25, 15 - 17. ...DIRETTA ITALIA BRASILE (RISULTATO 2 - 1): 20 - 25, 25 - 22, 25 - 22 Italia Brasile 2 - 1 : la nostra nazionale vince anche il terzo set ai2022, e ribalta dunque la situazione nei confronti della Seleçao. Un film già visto, che si ripete oggi: l'Italia parte male, subisce l'avversaria che vince il primo parziale ma poi ...Prima sconfitta al Mondiale di volley 2022 per l’Italia: il Brasile vince 3-2 ma le Azzurre restano in testa al Pool E. Domani le ragazze di Mazzanti saranno in campo contro il Giappone per riprendere ...Parte la seconda fase del Mondiale femminile di volley 2022 che vede l’Italia protagonista. Anche questa a gironi. Due le città che la ospiteranno, Rotterdam, in Olanda, e Lodz, in Polonia.