Volley femminile | l’Italia perde la prima partita ai Mondiali | il Brasile vince la battaglia al tie break | Egonu 37 punti

(Di martedì 4 ottobre 2022)incappa nellasconfitta ai2022 di. Dopo le cinque vittorie consecutive infilate nellafase a gironi, le campionesse d’Europa aprono la seconda fasendo contro ilal tie. La Nazionale si è trovata avanti per 2-1 a Rotterdam (Paesi Bassi), ma poi ha subito la perentoria rimonta delle vicecampionesse olimpiche, capaci di imporsi ai vantaggi della frazione decisiva col punteggio di 3-2 (25-20; 22-25; 22-25; 25-21; 17-15).resta comunque al comando della Pool E con 5 vittorie e 16, una lunghezza di vantaggio sul Giappone e due sul, in attesa dell’impegno della Cina contro Porto Rico (le asiatiche ...

Tornano subito in campo le azzurre dell'Italvolleya poche ore dal match contro il Brasile perso al tie - break con i parziali di 20 - 25, 25 - 22, 25 - 22, 21 - 25, 15 - 17. Le ragazze allenate dal Ct Mazzanti affrontano il Giappone nel ...Le azzurre cadono per la prima volta contro le sudamericane: riscatto possibile già domani contro il ...ARNHEM (OLANDA)- L’Italia, nella prima partita della seconda fase del Mondiale, incassa la prima sconfitta, al tie break 2-3 (20-25; 25-22; 25-22; 21-25;15-17). per mano del Brasile al termine di una ...(ANSA) - ROMA, 04 OTT - L'Italia è stata battuta 3-2 dal Brasile in un match valido per la prima giornata della seconda fase dei Mondiali di pallavolo femminile, disputato a Rotterdam. Le azzurre del ...