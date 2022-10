Volley femminile, cosa cambia dopo la sconfitta con il Brasile: la nuova classifica del girone (Di martedì 4 ottobre 2022) Il torneo dei Mondiali 2022 di Volley femminile è proseguito per l’Italia oggi, martedì 4 ottobre: nella seconda fase, dopo le cinque vittorie ottenute nel primo girone, le azzurre sono incappate nella prima sconfitta del torneo, perdendo per 2-3 per mano del Brasile. Considerando che la prima discriminante sono le vittorie, il Giappone ed il Brasile agganciano l’Italia a quota cinque successi in sei match, e lo stesso potrebbe fare domani la Cina, mentre guardando ai punti, secondo criterio, le azzurre conservano il primo posto nella Pool E. classifica POOL E Italia 5 vittorie (6 partite, 16 punti) Giappone 5 vittorie (6 partite, 15 punti) Brasile 5 vittorie (6 partite, 14 punti) Cina 4 vittorie (5 partite, 12 punti) Belgio 4 ... Leggi su oasport (Di martedì 4 ottobre 2022) Il torneo dei Mondiali 2022 diè proseguito per l’Italia oggi, martedì 4 ottobre: nella seconda fase,le cinque vittorie ottenute nel primo, le azzurre sono incappate nella primadel torneo, perdendo per 2-3 per mano del. Considerando che la prima discriminante sono le vittorie, il Giappone ed ilagganciano l’Italia a quota cinque successi in sei match, e lo stesso potrebbe fare domani la Cina, mentre guardando ai punti, secondo criterio, le azzurre conservano il primo posto nella Pool E.POOL E Italia 5 vittorie (6 partite, 16 punti) Giappone 5 vittorie (6 partite, 15 punti)5 vittorie (6 partite, 14 punti) Cina 4 vittorie (5 partite, 12 punti) Belgio 4 ...

