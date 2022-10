Vincono Bayern Monaco e Liverpool | pari per Conte Vola il Bruges

(Di martedì 4 ottobre 2022) ROMA - Ilè un rullo compressore e manda un altro segnale a Inter e Barcellona, sue rivali nel Gruppo C di Champions League e già battute. E come i nerazzurri e i blaugrana non ha potuto ...

Ilpasseggia con il Plzen: doppietta di Sané Ilrisolve la pratica Viktoria Plzen in poco più di 20'. Sblocca il risultato già al 7' Sané che conclude una bella azione personale, dopo ...ROMA - IlMonaco è un rullo compressore e manda un altro segnale a Inter e Barcellona, sue rivali nel Gruppo C di Champions League e già battute. E come i nerazzurri e i blaugrana non ha potuto che ...Dopo il 2-0 contro il Porto, il Bayer Leverkusen ha deciso di puntare su Xabi Alonso come nuovo allenatore. Queste le parole dello spagnolo.È il Borussia Dortmund. contro il Bayern Monaco. Nel classico. Come se non fosse un motivo sufficiente per sintonizzarti, lascia che bundesliga.com veda perché ...