Vince 500mila euro al Gratta e vinci, ma non ritira il premio: il motivo lascia increduli (Di martedì 4 ottobre 2022) vinciCasa vinto Napoli. Nel capoluogo campano, il giorno giovedì 11 agosto 2022, presso il Punto di Vendita Sisal di via Domenico Morelli, è stato staccato un Gratta e vinci del valore di 500 mila euro. Si tratta di un vinciCasa, famoso gioco della famiglia Win for Life di Sisal. Il fortunato vincitore, però, ad oggi non ha ancora riscosso il premio. Il presunto motivo vi lascerà veramente increduli. LEGGI ANCHE: Maxi vittoria al Gratta e vinci: ma quando scoprono chi ha vinto restano tutti a bocca aperta vinciCasa vinto a Napoli, ma il premio non è stato riscosso Una storia incredibile arriva da Napoli. Una persona molto fortunata – non sappiamo ...

