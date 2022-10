“Vergognoso…”: Juventus-Bologna, scoppia la polemica all’improvviso (Di martedì 4 ottobre 2022) L’opinionista ancora una volta non è stato tenero commentando la partita di domenica sera tra la Juventus e il Bologna di Thiago Motta La Juventus ha ritrovato la vittoria nel confronto di domenica contro il Bologna. La formazione di Max Allegri ha siglato tre reti con i felsinei di Thiago Motta. I bianconeri hanno dato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 4 ottobre 2022) L’opinionista ancora una volta non è stato tenero commentando la partita di domenica sera tra lae ildi Thiago Motta Laha ritrovato la vittoria nel confronto di domenica contro il. La formazione di Max Allegri ha siglato tre reti con i felsinei di Thiago Motta. I bianconeri hanno dato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

ZonaBianconeri : RT @Ermanno45263324: Adesso basta l'#UEFA o prende provvedimenti con la società #Inter per gli sfottò contro la #Juventus dei tifosi nerazz… - Ermanno45263324 : Adesso basta l'#UEFA o prende provvedimenti con la società #Inter per gli sfottò contro la #Juventus dei tifosi ner… - IlTorinista : @GarbaSte @jacopoformia @FedericoCrespi8 @lollo250 @maxaste @toro_df No ma poi parlano i fatti,ma con chiunque parl… - ZonaBianconeri : RT @TheMattDP10: ??STO GODENDOOOOO!! VERGOGNOSO! LA JUVENTUS HA VINTO! - TheMattDP10 : ??STO GODENDOOOOO!! VERGOGNOSO! LA JUVENTUS HA VINTO! -