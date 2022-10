Vera Corbelli confermata Segretario Generale dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale

Leggi su ildenaro

(Di martedì 4 ottobre 2022)è stata, con decreto del Governo,di. Geologa esperta di pianificazione e gestione del sistema fisico ambientale, ricopre l’incarico didal 2017. E’ stata inoltre Commissario per la bonifica di Taranto dal 2014 al 2020, ed è attualmente Commissario per l’attuazione dell’intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad di Statte/ Taranto, nonché Commissario Straordinario di Governo per la realizzazione degli interventi settore idrico. La durata dell’incarico è di cinque anni, a decorrere dal 14 luglio ...