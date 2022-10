Vaiolo delle scimmie: il vademecum degli esperti su come riconoscerlo e proteggersi (Di martedì 4 ottobre 2022) Il primo caso di Vaiolo delle scimmie (monkeypox) in Italia è stato segnalato il 20 maggio scorso e da allora il numero dei contagi è andato crescendo stabilmente, tenuto sotto stretto controllo dal sistema di sorveglianza istituito dal Ministero della Salute. Oggi siamo a quota 851 casi a livello nazionale (in Europa i casi sono circa 20 mila) e la maggior incidenza si registra in Lombardia, Lazio, Emilia Romagna e Veneto. Quasi tutti i malati in Italia sono giovani maschi L’età mediana dei contagiati è di 37 anni e al momento quasi tutti sono di sesso maschile. A renderlo noto sono gli Infettivologi della Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS e della Facoltà di Medicina dell’Università Cattolica. “Il monkeypox – spiega Simona Di Giambenedetto, ricercatore Malattie infettive, Università Cattolica del Sacro Cuore, UOC di Malattie ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 4 ottobre 2022) Il primo caso di(monkeypox) in Italia è stato segnalato il 20 maggio scorso e da allora il numero dei contagi è andato crescendo stabilmente, tenuto sotto stretto controllo dal sistema di sorveglianza istituito dal Ministero della Salute. Oggi siamo a quota 851 casi a livello nazionale (in Europa i casi sono circa 20 mila) e la maggior incidenza si registra in Lombardia, Lazio, Emilia Romagna e Veneto. Quasi tutti i malati in Italia sono giovani maschi L’età mediana dei contagiati è di 37 anni e al momento quasi tutti sono di sesso maschile. A renderlo noto sono gli Infettivologi della Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS e della Facoltà di Medicina dell’Università Cattolica. “Il monkeypox – spiega Simona Di Giambenedetto, ricercatore Malattie infettive, Università Cattolica del Sacro Cuore, UOC di Malattie ...

