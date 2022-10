Università: al via il 7° Festival della Sociologia di Narni (Di martedì 4 ottobre 2022) Roma, 4 ott. (Labitalia) - Al via la settima edizione del Festival della Sociologia, che si svolgerà nei giorni 6, 7 e 8 ottobre, a di Narni, in Umbria. Il tema scelto per quest'anno è 'Transizioni sociali'. Di quante e quali transizioni si tratta? Una, nessuna o centomila. Perché la Sociologia è scienza della transizione sociale e si occupa dell'attore sociale come essere cognitivo relazionale, ma anche come essere intuitivo e dotato di sensazioni e sentimenti. “Un grande orgoglio per noi - afferma Lorenzo Lucarelli, sindaco di Narni - organizzare questo evento che porta a Narni e porterà anche per questa 7a edizione tantissimi sociologi, ricercatori e studiosi di fama anche internazionale. Un momento importante sia per far conoscere la città, ma ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 ottobre 2022) Roma, 4 ott. (Labitalia) - Al via la settima edizione del, che si svolgerà nei giorni 6, 7 e 8 ottobre, a di, in Umbria. Il tema scelto per quest'anno è 'Transizioni sociali'. Di quante e quali transizioni si tratta? Una, nessuna o centomila. Perché laè scienzatransizione sociale e si occupa dell'attore sociale come essere cognitivo relazionale, ma anche come essere intuitivo e dotato di sensazioni e sentimenti. “Un grande orgoglio per noi - afferma Lorenzo Lucarelli, sindaco di- organizzare questo evento che porta ae porterà anche per questa 7a edizione tantissimi sociologi, ricercatori e studiosi di fama anche internazionale. Un momento importante sia per far conoscere la città, ma ...

amnestyitalia : Ecco altre iniziative (lista in aggiornamento): CAGLIARI - 5 OTTOBRE ORE 18.30 Aula 5, Viale Sant' Ignazio, Univer… - GenovaEventi : ?? Al via domani Genova per Voi Dal 5 al 7 ottobre presso la prestigiosa Aula Magna dell’Università di Genova (Via… - Maraskino11 : @LegaSalvini Ti stiamo aspettando al varco buffone,con le tue promesse che non manterrai mai.Sarà la tua fine polit… - LucaGuerrini17 : È chiaro che tutto questo via libera e pubblicità di #università online è solo un modo per rendere la gente più ign… - gaiaitaliacomlo : Nell’Aula K 14 del Plesso di via Kennedy il ciclo di lezioni organizzato dal Dipartimento di Discipline Umanistiche… -